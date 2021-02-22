В Харькове накажут мужчину из-за семейной ссоры
4 февраля 2016 года женщина с поломанной правой рукой находилась дома вместе с родным братом мужа. Она зашла в ванную комнату и увидела, что родственник в очередной взял ее таз для белья и затеял стирку, передает "Объектив".
Женщина устроила скандал, и ее новоиспеченный родственник решил сломать ей палец.
"Из-за двух поломанных рук я ничего не могла делать. Кроме того, у меня пошатнулась психика от действий родственника", - заявила в суде пострадавшая Ирина.
Мужчина свою вину не признал и сказал, что женщина на него "напала".
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Киевский районный суд признал виновным 44-летнего харьковчанина (ч. 1 ст. 122 УК Украины) и приговорил его к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года, а также он обязан и выплатить пострадавшей 50 тысяч гривен морального ущерба.
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На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.
Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.
В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".