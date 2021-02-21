На Харьковщине исчезла женщина

Об этом сообщили в поисковом отряде “Ангел”.

С 16 февраля Надежды Глушко нет дома. Жительнице Сахновщинского района Надежде Глушко – 80 лет,

Рост пропавшей около 160 см, женщина худощавого телосложения.

Была одета в синие пальто и халат, желтый платок, черные гамаши, фиолетовые калоши.

Кроме того мы писали, что в Харькове девушка разделась в метро.

На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.

Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.

В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".