На Харьковщине исчезла женщина
Об этом сообщили в поисковом отряде “Ангел”.
С 16 февраля Надежды Глушко нет дома. Жительнице Сахновщинского района Надежде Глушко – 80 лет,
Рост пропавшей около 160 см, женщина худощавого телосложения.
Была одета в синие пальто и халат, желтый платок, черные гамаши, фиолетовые калоши.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Жаркая Огневич забралась на кровать в непристойном платье и показала, на что способна: «Каменских отдыхает»
Трагедия в семье Наташи Королевой, появилось фото: "Ему было 33 года..."
57-летний муж Сумской Борисюк признался, что думает о Кароль и зачем пришел на "Голос країни": "Проклятая..."
В России произошла масштабная ж/д-катастрофа: первые подробности и кадры последствий
Кроме того мы писали, что в Харькове девушка разделась в метро.
На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.
Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.
В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".