В Харькове нашли страдающую шизофренией бабушку
Бабушка сидела в зале ожидания на Южном вокзале, сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
Галина Ивановна Чех болеет шизофренией, 11 февраля она вышла из дома в с. Черниговское Лозовского района и домой не вернулась. Как она попала в Харьков, пока неизвестно.
18 февраля волонтеры и полиция передали ее родным.
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Кроме того мы писали, что в Харькове разыскивают школьницу.
11-летняя Вероника Супрун не вернулась домой со школы, сообщают в поисковой группе "Милена".
18 февраля, около 15.00 она вышла из школы №162, расположенной по адресу ул. Пермская, 13, и до сих пор не пришла домой
Девочка живет в Харькове, в районе Холодной горы.
Приметы: рост 150 см, волосы русые.
Была одета в синий пуховик до колена, серую шапку. При себе имела черный рюкзак.
Любую информацию о местонахождении Вероники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".