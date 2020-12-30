Мальчик помог спасти соседку, которая травмировалась
Как передает Politeka.net, о героическом поступке школьника рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Сидя дома, Артур услышал крики женщины о помощи. Соседка не отрывала дверь, но 11-классник не растерялся и разобрал вентиляционную решетку в квартире, чтобы поговорить с ней. Как выяснилось, пенсионерка упала с лестницы во время уборки и не может подняться.
Мальчик с отцом вызвали полицейских и те, через окно попали в квартиру пострадавшей и оказали ей первую помощь.
Артура, который проявил неравнодушие и смекалку, наградили полицейские.
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Украинцы в сети похвалили мальчика за такой поступок.
"Неравнодушие, это то, что надо воспитывать в молодежи, которая впоследствии построит сильное государство. Спасибо Артуру Павлюку!", "Спасибо парню, и его родителям за воспитание ребенка!", "Красава, мальчик. Побольше бы таких людей", - писали в комментариях под видео.
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