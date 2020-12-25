На Харьковскую область обрушился сильный снегопад

Об этом сообщают очевидцы в телеграм-каналах.

Сильный снегопад накрыл Харьков сегодня, 25 декабря.Бороться со стихией вышли коммунальщики, которые с трудом справляются с огромным количеством снега.

"Привет, ТруХа и все харьковчане! Не злитесь на нас, мы убираем снег и посыпаем дорогу буквально с самой ночи. Но снег идёт все время 😔 Нам нужна ваша поддержка🙏🏻", - пишут коммунальщики в телеграм-канал "Труха"

Кроме того мы писали, что Харьков снова попал в число лидеров по распространению китайского вируса

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Он рассказал, что Харьковская область по этому показателю занимает пятое место в Украине после Киева, Одесской, Киевской и Запорожской областей.

За сутки в регионе коронавирусом заразились 629 человек. При этом 837 пациентов выздоровели, а 18 — умерли. По числу смертей за сутки Харьковская область тоже в лидерах. Больше только в Днепропетровской (20 человек) и Одесской (19 человек) областях.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".