В ночь на субботу на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово" вспыхнул масштабный пожар

Ему присвоили 4-й повышенный уровень опасности, огонь охватил десятки павильонов. Подробности и кадры ЧП обнародовала на своем YouTube-канале Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харькове (чтобы посмотреть видео и фото доскрольте до конца страницы).

Кроме того, Телеграм-канал "Типичная Украина" опубликовал фото пожара.

Пожар вспыхнул глубокой ночью, когда на рынке никого не было. О возгорании сообщила пожарным охрана в 02:39, когда огонь уже охватил несколько десятков павильонов и распространился на 1 тысячу кв.м. Огнеборцы присвоили ему сначала 3-й, а потом 4-й высокий уровень опасности (всего их 5).



В тушении пожара были задействованы около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также была организована защита соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

"От огня спасено около 85 павильонов, которые находились на площадке. Однако огонь успел уничтожить 25", - добавили в госслужбе.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара в данный момент выясняется.

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