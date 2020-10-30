30 октября в Харькове обновили карантинное зонирование

Харьков, Богодуховский и Золочевский районы остались в красной зоне

Все остальные населенные пункты Харьковской области попали в оранжевую зоную

Но «наша власть» сжалилась и ввела ряд послаблений для красной зоны Харькова. Новые ограничения вступают в силу с 2 ноября и будут действовать 14 дней.

"Среди изменений-с понедельника выходят на обучение ученики 1-4 классов школ. Старшие классы-дистанционно" - отметил Кучер.

Важно отметить, ситуация с коронавирусом на Харьковщине критическая. Мест в инфекционной больнице нет. Врачи говорят, что людей привозят, но класть их некуда.

По словам главврача больницы Павла Нартова, все кислородные точки заняты, берут только тяжелых больных. Чтобы посмотреть видео, нажмите сюда.

К слову, в Харькове зафиксировали еще семь смертей от китайского вируса.

По состоянию на 30 октября в Харьковской области семь человек скончались от китайсого вируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

За сутки также зафиксировали +659 за сутки новых случаев заболевания вирусом.

В Украине рекорд больных и умерших: по состоянию на утро пятницы, 30 октября, в Украине официально подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки обнаружено - 8312, умерло - 173, выздоровел - 3394.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".