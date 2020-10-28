Украинский футболист устроил "пьяное" ДТП в Харькове
Полузащитник «Металлиста-1925», 25-летний Дмитрий Кравченко стал виновником масштабного ДТП в центре Харькова.
В ночь с 27 на 28 октября на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Танкопия машина, которой управлял футболист, протаранила три автомобиля, передают "Факты".
Прибывшие на место инспекторы полиции зафиксировали, что Кравченко находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — драгер показал 1,85 промилле, что превышает норму в девять раз. В итоге на виновника ДТП составили протокол по ст. 130 КУоАП.
Суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой: "Жизнь испортили одним махом"
Аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз: "Погода будет удивлять..."
Не хуже Асмус и Брежневой: как выглядят первые жены Харламова, Меладзе и Баскова, редкие фото
Кристина Асмус предстала перед публикой без лифчика, Харламов затаил дыхание: "По многочисленным просьбам..."
Ранее мы писали, что 52-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы за насилие над собственной матерью.
Житель села Великая Бабка Чугуевского района систематически издевался над своей матерью.
Как сообщили в полиции, начиная с ноября 2019 года 77-летняя пострадавшая неоднократно жаловалась в полицию на сына-тирана.
Мужчина регулярно скандалил, пьянствовал, угрожал матери, оскорблял ее и унижал.
20 октября пенсионерка в очередной раз обратилась в Чугуевский отдел полиции с заявлением о насилии.
Полицейские пообещали принять мер. За систематические обиды и унижения матери 52-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
К слову, вирус на Харьковщине не щадит медиков, появились жуткие данные: "повышенный риск заражения и...".
Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии
Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.