Глава Харьковской ОГА Кучер раскритиковал зама мэра Терехова за проблемы с коронавирусом в Харькове
В эфире ток-шоу "Право на владу" глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, раскритиковал зама мэра Игоря Терехова за саботаж борьбы с пандемией.
"У нас инспектируются зоопарки, но при этом не инспектируются больницы", - возмутился губернатор.
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По словам Алексея Кучера город долгое время "не верил" в вирус, и даже после того, как тяжело заболел сам Геннадий Кернес, его подчиненные не стали вести себя более ответственно.
"Городские власти всячески демонстрировали отсутствие коронавируса всячески и продолжают это делать сейчас. Трагизм и мистика всей ситуации: пропадание Геннадия Адольфовича, отсутствие его в городе Харькове, а также борьба с коронавирусом – все эти вещи взаимосвязаны", - отметил губернатор.
К слову, премьер-министру рассказали об эпидемической ситуации в регионах, в частности на Харьковщине.
21 октября на селекторном совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы развернуть мобильные госпитали и расширить коечный фонд. Задача - до конца месяца обеспечить 80% койко-мест кислородом.
Об этом сообщили на правительственном портале.
"Нужно уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода", - заявил Шмыгаль.
К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.
Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.
Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.