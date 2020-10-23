Глава Харьковской ОГА Кучер раскритиковал зама мэра Терехова за проблемы с коронавирусом в Харькове

В эфире ток-шоу "Право на владу" глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, раскритиковал зама мэра Игоря Терехова за саботаж борьбы с пандемией.

"У нас инспектируются зоопарки, но при этом не инспектируются больницы", - возмутился губернатор.

По словам Алексея Кучера город долгое время "не верил" в вирус, и даже после того, как тяжело заболел сам Геннадий Кернес, его подчиненные не стали вести себя более ответственно.

"Городские власти всячески демонстрировали отсутствие коронавируса всячески и продолжают это делать сейчас. Трагизм и мистика всей ситуации: пропадание Геннадия Адольфовича, отсутствие его в городе Харькове, а также борьба с коронавирусом – все эти вещи взаимосвязаны", - отметил губернатор.

К слову, премьер-министру рассказали об эпидемической ситуации в регионах, в частности на Харьковщине.

21 октября на селекторном совещании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы развернуть мобильные госпитали и расширить коечный фонд. Задача - до конца месяца обеспечить 80% койко-мест кислородом.

Об этом сообщили на правительственном портале.

"Нужно уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койко-мест должны быть обеспечены подачей кислорода", - заявил Шмыгаль.

К слову, количество жертв от вируса на Харьковщине резко увеличилось, побит новый антирекорд.

Как сообщала Politeka, не хватает коек в больницах: в Харькове нашли последние свободные места для больных вирусом, детали.

Также Politeka писала, что больных китайским вирусом массово вывозят из Харькова, заявление Кучера.