Полиция нашла организатора концерта Оли Поляковой в Харькове

Как сообщает "Суспільне", суд разрешил полицейским изучить документы Новобаварский райадминистрации по делу о нарушении карантина во время концерта Ольги Поляковой.

По словам начальника полиции Харьковской области Валерия Сокуренко, посетителей, участников концерта и организатора уже установили.

"Мы установили всех, кто там был. Как всех — их более 2 000 было, по их телефонам мы работали. Организаторы концерта — какой-то ФОПовец, он тоже получит свое. Ему выписали подозрение, но прокуратура говорит — давайте, чтобы это было в комплексе, чтобы это был не "козел отпущения", которого нашли. Чтобы это был и тот фактор, что в учебном заведении, в школе это проводилось. Есть районная администрация — мы придем, посмотрим, все должны получить правовую оценку своим действиям", — сказал Сокуренко

Полицейские также хотят установить, какое именно отношение дирекция школы и администрация района имели к организации мероприятия.

К слову, украинская певица Ольга Полякова, после концерта которой в Харькове вспыхнул грандиозный скандал, решила поговорить с главой ХОГА Алексеем Кучером.

Разговор состоялся онлайн в социальной сети Инстаграм, а его запись опубликована на странице певицы.

Первые четыре минуты Кучер настраивал связь, лишь после этого начался разговор по сути.

«3 октября в Харькове проходило празднование Дня учителя, куда я была приглашена гостем. После этого начался жуткий скандал по поводу того, что все СМИ, высокопоставленные чиновники… стали говорить о том, что на Олю Полякову завели уголовное дело. Все мои фанаты в ужасе! Как же так, мать посадят в тюрьму?! Скажите, пожалуйста, есть ли уголовное дело на Олю Полякову, и от должностного лица такого высокого уровня хочу попросить внести ясность», – заявила артистка.

Кучер, у которого, кстати, за спиной виднелся портрет мэра Харькова Геннадия Кернеса, начал ответ с благодарности:

«Олечка, спасибо за вопрос. Уголовное дело, в принципе, есть по этому факту, но вы не являетесь фигурантом. Я сразу хочу сказать, что в отношении Оли Поляковой дела нет. Я вам как юрист и бывший адвокат подтверждаю это».

Напомним, Степанов обвинил Полякову в росте количества заболевших, певица не выдержала.

Как сообщала Politeka, харьковские власти испугались неудобных вопросов о концерте Поляковой.

Также Politeka писала, что Оля Полякова попала в уголовное дело и записала экстренное обращение.