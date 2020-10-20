На Харьковщине прошли антитеррористические учения

Об этом сообщили в ГНП в Харьковской области, передает "Объектив".

Была обезврежена взрывчатка и террористы в грузовике, на насосной станции и в небе над магистральным аммиакопроводом.

Участие в учениях приняли сотрудники Управления полиции охраны, Купянского отдела полиции, Купянского отделения полиции охраны, Службы безопасности Украины, взрывотехнического управления ГУНП и представители государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак».

По легенде учений, в грузовике, подъехавшем к КПП, был найден подозрительный предмет, который обезвредили взрывотехники.

Подкоп был обнаружен под забором насосной станции. Выставив скрытое наблюдение, полицейские обнаружили двух неизвестных, которые были задержаны.

К слову, в Харьковской области за прошлые сутки подтверждены более 400 новых случаев китайского вируса.

Как сообщает мониторинг распространения эпидемии, который проводит СНБО, за сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 446 человек.

Всего по состоянию на утро 20 октября COVID-19 лабораторно подтвержден у 29 559 человек.

От болезни в области 452 человека умерли (за минувшие сутки – 7 летальных исхода), 5 717 пациентов выздоровели, продолжают лечение 23 390 человек.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

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