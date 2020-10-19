Харьковские спасатели с началом отопительного сезона ожидают резкий рост числа пожаров
На Харьковщине прогнозируется резкий рост числа пожаров, связанных с использованием домового отопления печами и обогревателей.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
"В осенне-зимний период количество пожаров, возникает в жилом секторе может достигать более 150 случаев в сутки", – рассказали спасатели.
Спасатели предупредили харьковчан и попросили быть осторожнее и тщательнее подготовить к зиме котлы, печи, дымоходы и обогреватели.
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К слову, в Харьковской области за 18 октября китайским вирусом заболели 595 человек.
Всего на Харьковщине за время пандемии вирус диагностировали у 29113 пациентов.
Об этом сообщают данные мониторинговой системы СНБО.
Также известно, что из-за последствий болезни в области 445 человек умерли (за прошедшие сутки – 6 летальных исхода), 5618 пациента выздоровели, продолжают лечение 23 050 человека.
Всего в Украине китайским вирусом заболели 303638 жителей (4766 случаев за сутки), из них 5673 — умерли, 126489 успешно победили вирус.
Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.
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