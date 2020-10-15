Очередной парад автохамов в Харькове показали пользователи социальных сетей

Так, в телеграмм-канале «ТРУХА Харьков» опубликовали пару снимков, сделанных возле 30-ой городской отоларингологической клинической больницы.

Несмотря на табличку с надписью «Парковка машин скорой помощи», место забито автомобилями, которые на кареты скорой не похожи от слова совсем.

«Пастбище оленей возле 30 больницы на Гуданова 🦌», – подписал публикацию автор.

А в центре Харькова заметили элитный внедорожник со столичными номерами, припаркованный сразу на двух местах для людей с инвалидностью. Видео опубликовал телеграмм-канал «ВЕХА Харьков».

Не обошлось от пары слов в адрес автохамов и в телеграмм-канале «ХС Харьков».

«Круглый рынок, заезд к Сильпо. Ладно, уже возле бордюра когда ставят перед перекрёстком, но б**, прям на перекрёстке ставить – это перебор. Выложи плиз. Так с каждым будет, может, хоть чуть поскромнее ставить будут», – говорится в сообщении. Тут же – наказание нарушителя парковки – кетчуп на капоте и нецензурное слово на лобовом стекле.

Ранее мы рассказывали, возле Харьковского национального университета им.Каразина заметили инспекторов, которые оставляли водителям припаркованных авто «письма счастья» на лобовом стекле, то есть квитанции за неоплаченную парковку.

Мы также писали о том, что из-за неправильной парковки в Харькове разгорелся конфликт со стрельбой.

Инцидент произошел во дворе на улице Старицкого, 15.

«Пьяные напали на женщину с детьми из-за того, что она подъехала к подъезду (высадить пожилую мать), а муж заступился за жену и детей, ну и пальнул с травмата. На KIA вырвали водительскую дверь, алкашню забрала скорая, детки перепуганы», – написали очевидцы в соцсетях.

Напомним, автохам нашел способ объехать харьковские пробки.

Как сообщала Politeka, автохамы перекрыли дорогу скорой помощи.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.