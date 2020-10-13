О том, что стала жертвой обмана, женщина поняла не сразу

Жительница поселка Барвенково на Харьковщине поверила телефонному мошеннику и потеряла девять тысяч долларов

Все началось с того, что женщине позвонил мужчина, который представился полицейским. Он сообщил, что ее сын попал в отделение полиции после ДТП, в котором сбил девушку, передает Politeka.net со ссылкой на информацию областной прокуратуры.

По словам мошенника, на лечение потерпевшей срочно требуются деньги.

Перепуганная женщина, недолго думая, согласилась отдать все свои сбережения. И пока один злоумышленник поддерживал с ней связь по телефону, его сообщник приехал к ней, а она отдала ему девять тысяч долларов США.

Получив деньги, мошенник заставил потерпевшую написать расписку и сообщил, что она должна ждать встречи с сыном возле отделения полиции. То, что ее обманули, потерпевшая поняла только через некоторое время.

Она немедленно обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Вскоре был задержан подозреваемый в совершении преступления. По словам и. о. начальника управления Харьковской областной прокуратуры Татьяны Сотниковой, досудебное расследование установило, что 28-летний безработный гражданин с непогашенной и неснятой судимостью сговорился с приятелем и пошел на обман.

Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 70, ч. 3 ст. 190 УК Украины), и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Отметим, что во время судебного следствия обвиняемый всячески отрицал сво винуЮ так ее и не признав. Однако суд счел достаточными доказательства, предоставленные стороной обвинения.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку не истек время на апелляционное обжалование.

Напомним, тысячи гривен исчезают со счетов украинцев, под угрозой каждый.

Как сообщала Politeka, семья мошенниц открыла охоту на харьковчан.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.