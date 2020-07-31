В Харькове объявились мошенницы-гастролерши, мать и дочь, за плечами которых – не один обман и кражи

О том, как стал жертвой преступниц якобы из Тернополя, рассказал в соцсети пользователь Влад Могилевский, передает Politeka.net.

По его словам, женщины под видом глубоко верующих просятся переночевать, а затем обворовывают.

Все началось с того, что вечером ему позвонила хорошая знакомая и попросила пустить переночевать мать с дочерью из Тернополя, у которых банкомат якобы «съел карточку». Утром они планировали наведаться в банк для того, чтобы забрать ее, и вернуться на родину.

«Мы согласились помочь, приняли их. Жена их накормила, и они под видом сильной усталости начали укладываться спать. Делая вид, что спят, улучив момент, украли два смартфона, пауэрбанк и деньги. И сбежали. Фото сделано не сегодня, они уже не одних нас обворовали. Женщина назвалась Аленой, на вид 50 лет., с крашеными светлыми короткими волосами, особая черта – широкий нос, а девочке около 14 лет, и одного роста с женщиной (на фото она моложе), представилась Машей», – написал пострадавший, опубликовав снимок злоумышленниц.

Могилевский написал заяление в Московский РОВД и попросил всех, кто заметит эту парочку, позвонить на номер (099) 186 82 86 или на 102.

В комментариях пользователи поделились ссылкой, где рассказывается об этих же мошенницах, наследивших в Днепре. Там при одной из церквей они представились Екатериной и Машей. Катя якобы приехала в Днепр похоронить свою скончавшуюся сестру, которая проживала в селе Софиевка, и решить вопросы с имуществом. Что касается девочки, то она якобы проходила химиотерапию после выявления и удаления доброкачественной опухоли. После процедур у нее выпали волосы, из-за чего она постоянно накидывала на голову капюшон кофты.

В результате они умудрились обворовать несколько жителей города на довольно приличные суммы и сбежали дальше.

Напомним, харьковчан предупредили о "неприметных" мошенниках.

Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.