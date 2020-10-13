В сентябре на Харьковщине продукты подешевели в среднем на 0,6%

Больше всего цена снизилась на овощи и фрукты, передает «Depo.Харьков».

В частности, на 3,3-0,7% подешевели мед, молочные продукты, макаронные изделия, кисломолочная продукция, безалкогольные напитки и масло.

Стоимость алкоголя и табачных изделий снизилась примерно на 0,2%.

Однако сентябрь не обошелся и без подорожаний. Так, на 6,2% выросли в цене яйца, на 2,2-0,4% – рис, масло подсолнечное, молоко, сахар, рыба и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых.

Транспорт подорожал на полпроцента из-за подорожания на полтора процента автомобилей и на 0,4% – топлива и масел. Зато на 3,3% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Кроме того, на три с половиной процента увеличились тарифы на жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива из-за подорожания газа на 20,6%.

Услуги образования подорожали на 10,4%, в том числе высшего - на 13,8%, среднего - на 7,8%.

Ранее мы писали о том, что в Чугуеве, Роганском жилмассиве и некоторых ОСББ Харькова старт отопительного сезона оказался под угрозой. Причина такого положения дел – задолженность перед НАК «Нафтогаз».

Среди должников оказались теплосети Роганского поселкового совета, областной информационно-технический центр КП, ОСББ «Азалия 2013», «Квітень-2011», «Наш дом 20-А», Харьковское УВП №1 УТОС, а также нефтегазодобывающая компания ДВ ООО.

Напомним, как изменилась оплата за газ для украинцев.

Как сообщала Politeka, украинцы могут лишиться выплат из-за своих соседей, детали жесткого решения.

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против бездействия коммунальщиков.