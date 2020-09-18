Экс-глава Харьковской облгосадминистрации решил идти на выборы

Об участии Игоря Балуты в кампании-2020 сообщил народный депутат VIII созыва Александр Кирш.

"Я поведу в Харьковский городской совет команду партии «Акцент», список в областной совет возглавит опытный политик Игорь Балута. Совсем скоро мы представим наших кандидатов и программу партии, с которой идём на выборы", - сообщил Кирш.



Он сообщил, что речи об участии Балуты в мэрской кампании не идет: действующее законодательство не позволяет баллотироваться в облсовет и выдвигаться на городского голову. Кроме того, Кирш сообщил, что скоро состоится партийный съезд, где будут представлены кандидаты, каждый желающий сможет узнать, кто эти люди.

"Голосуем против всех пока гепа не выздоровеет хоть и воровал но для города делал многое а эти прийдут с пустыми карманами и начнут гребсти пока не нагребут с наших налогов пусть лучше Гепа Харьковом рулит и нам спокойней и Гепа пусиь лучше их гоняет и кнопками называет, " Балута, не туда собрался идти! Лесом иди! И чем дальше, тем лучше!", " Уже был руководителем и что сделал для людей и города? И снова рвется к кормушке стыда нет совсем", - пишут пользователи сети в комментариях.

Кроме того, китайский вирус выявили у жены сына Кернеса — Даниила Привалова.

Об этом Юлия Привалова рассказала своим подписчикам в Instagram.

"Многие из вас благодарят меня за мою честность, честность по отношению к вам, подписчикам, за мою натуральность, естественность. За то, что я открыто заявляю о своих позициях. Тоже ценю это качество не только в себе, но и в других людях... Так вот, у меня коронавирус", — рассказала она в Stories.

Также он добавила, что лечится гомеопатией под присмотром врача.

Ранее мы писали, что всего с начала пандемии на Харьковщине выявлено 14 264 случая китайского вируса.

Так, за 17 сентября вирус подтвержден у 349 жителей.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Также известно, что за прошедшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным китайским вирусом.

За весь период пандемии скончался 291 пациент. Выздоровели 4102 человека, все еще болеют - 9871.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.