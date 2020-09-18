Экс-глава Харьковской облгосадминистрации решил идти на выборы
Об участии Игоря Балуты в кампании-2020 сообщил народный депутат VIII созыва Александр Кирш.
"Я поведу в Харьковский городской совет команду партии «Акцент», список в областной совет возглавит опытный политик Игорь Балута. Совсем скоро мы представим наших кандидатов и программу партии, с которой идём на выборы", - сообщил Кирш.
Он сообщил, что речи об участии Балуты в мэрской кампании не идет: действующее законодательство не позволяет баллотироваться в облсовет и выдвигаться на городского голову. Кроме того, Кирш сообщил, что скоро состоится партийный съезд, где будут представлены кандидаты, каждый желающий сможет узнать, кто эти люди.
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"Голосуем против всех пока гепа не выздоровеет хоть и воровал но для города делал многое а эти прийдут с пустыми карманами и начнут гребсти пока не нагребут с наших налогов пусть лучше Гепа Харьковом рулит и нам спокойней и Гепа пусиь лучше их гоняет и кнопками называет, " Балута, не туда собрался идти! Лесом иди! И чем дальше, тем лучше!", " Уже был руководителем и что сделал для людей и города? И снова рвется к кормушке стыда нет совсем", - пишут пользователи сети в комментариях.
Кроме того, китайский вирус выявили у жены сына Кернеса — Даниила Привалова.
Об этом Юлия Привалова рассказала своим подписчикам в Instagram.
"Многие из вас благодарят меня за мою честность, честность по отношению к вам, подписчикам, за мою натуральность, естественность. За то, что я открыто заявляю о своих позициях. Тоже ценю это качество не только в себе, но и в других людях... Так вот, у меня коронавирус", — рассказала она в Stories.
Также он добавила, что лечится гомеопатией под присмотром врача.
Ранее мы писали, что всего с начала пандемии на Харьковщине выявлено 14 264 случая китайского вируса.
Так, за 17 сентября вирус подтвержден у 349 жителей.
Об этом сообщили на сайте СНБО.
Также известно, что за прошедшие сутки умерли четыре человека с подтвержденным китайским вирусом.
За весь период пандемии скончался 291 пациент. Выздоровели 4102 человека, все еще болеют - 9871.
Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.
Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.
Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.