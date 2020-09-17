В Харьковской области по состоянию на 1 января были покрыты 13,3% общей площади

Об этом сообщили в ГУ статистики в Харьковской области, передает Depo.Харьков.

Численность работников предприятий лесного хозяйства и лесозаготовки в области за январь-июль 2020 года составила 1470 человек.

В 2019 году предприятиями области, осуществляющих лесохозяйственной деятельности, реализовано в пределах Украины 459,4 тыс. куб м лесной продукции на сумму 391,4 млн грн.

С целью восстановления запасов леса воспроизведены на площади 548 га.

За январь-июль 2020 года на предприятиях по обработке древесины и производства изделий из дерева реализовано продукции на 391,3 млн грн.

Ранее мы писали, что в Харькове "герой парковки" оставил свое авто возле приемного отделения больницы

Водитель Mitsubishi Lancer перекрыл проезд для скорой помощи у приемного отделения харьковской городской больницы №17.

"Олень перекрыл подъезд в приемное отделение 17-й больницы. Полиция ничего не делает. Скорая не может подъехать к больным", - говорится в сообщении.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.