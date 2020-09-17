В Харьковской области по состоянию на 1 января были покрыты 13,3% общей площади
Об этом сообщили в ГУ статистики в Харьковской области, передает Depo.Харьков.
Численность работников предприятий лесного хозяйства и лесозаготовки в области за январь-июль 2020 года составила 1470 человек.
В 2019 году предприятиями области, осуществляющих лесохозяйственной деятельности, реализовано в пределах Украины 459,4 тыс. куб м лесной продукции на сумму 391,4 млн грн.
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С целью восстановления запасов леса воспроизведены на площади 548 га.
За январь-июль 2020 года на предприятиях по обработке древесины и производства изделий из дерева реализовано продукции на 391,3 млн грн.
Ранее мы писали, что в Харькове "герой парковки" оставил свое авто возле приемного отделения больницы
Водитель Mitsubishi Lancer перекрыл проезд для скорой помощи у приемного отделения харьковской городской больницы №17.
"Олень перекрыл подъезд в приемное отделение 17-й больницы. Полиция ничего не делает. Скорая не может подъехать к больным", - говорится в сообщении.
Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.
Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.
Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.