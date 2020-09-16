В Харьковской области увеличилось количество летальных случаев от китайского вируса

За прошлые сутки в области подтвердили 272 новых случая китайского вируса, 48 человек выздоровели, еще 7 - скончались.

Регион в тройке лидеров по количеству новых случаев инфекции.

Харьковщина может получить субвенции из Госбюджета на содержание жилья и борьбу с COVID-19.

Ожидается, что на содержание жилья поступит 19 млн грн, на больницы, принимающие пациентов с COVID-19 – 150 млн. грн.

Ранее мы писали, что мэр Харькова Геннадий Кернес попал в больницу с китайским вирусом и воспалением легких.

Об этом рассказал директор городского Департамента по делам информации Юрий Сидоренко.

По его словам, мэр сам собирается возглавить избирательный список и баллотироваться на третий срок от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков".

"От блока имени Кернеса будет идти один кандидат — это Кернес", — сказал Сидоренко.

Геннадий Кернес должен лично подать документы в избирком до 25 сентября, а его состояние сейчас — стабильно тяжелое, и врачи не называют даже примерной даты его возможного выздоровления.

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

Как сообщала Politeka, харьковские активисты обратились в прокуратуру из-за блокнотов и ручек: "потребовали привлечь...".

Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".