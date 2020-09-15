Одним из ключевых пунктов законопроекта является норма о возможности отстранения от работы и учебы лиц, которые:
- являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний;
- больны опасными для окружающих инфекционными болезнями;
- контактировали с такими больными (в этом случае предусматривается выплата соцстрахования);
- уклоняются от обязательного медицинского осмотра или прививки против инфекций, перечень которых устанавливается центральным органом исполнительной власти.
Также законопроектом Шевченко предлагает ввести обязательные прививки для ряда категорий работников. В случае необоснованного отказа от вакцины их не будут допускать на рабочее место по решению главного эпидемиолога в регионе.
Кроме того, законопроектом предлагается разрешать детям ходить в школу или садик только после соответствующего заявления семейного педиатра.
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Такую инициативу довольно категорично восприняли в обществе, ведь непонятным остается, какие именно вакцины ждут украинцев.
Так, Telegram-канал "Ранковий кулик" призвал нардепов не голосовать за такой законопроект, напомнив, что вакцины от китайского вируса в мире пока что нет.
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