Одним из ключевых пунктов законопроекта является норма о возможности отстранения от работы и учебы лиц, которые:

являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний;

больны опасными для окружающих инфекционными болезнями;

контактировали с такими больными (в этом случае предусматривается выплата соцстрахования);

уклоняются от обязательного медицинского осмотра или прививки против инфекций, перечень которых устанавливается центральным органом исполнительной власти.

Также законопроектом Шевченко предлагает ввести обязательные прививки для ряда категорий работников. В случае необоснованного отказа от вакцины их не будут допускать на рабочее место по решению главного эпидемиолога в регионе.

Кроме того, законопроектом предлагается разрешать детям ходить в школу или садик только после соответствующего заявления семейного педиатра.

Такую инициативу довольно категорично восприняли в обществе, ведь непонятным остается, какие именно вакцины ждут украинцев.

Так, Telegram-канал "Ранковий кулик" призвал нардепов не голосовать за такой законопроект, напомнив, что вакцины от китайского вируса в мире пока что нет.

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