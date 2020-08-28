В сети появилось видео нападения на автобус под Харьковом

Видео опубликовал Telegram-канал "Харьков 1654".

Толпа парней напала на автобус в темной одежде. Они разбили битами стекло и пытались поджечь автобус, в котором ехали участники движения “Патриоты - За жизнь”.

Видеофиксатор автомобиля, который проезжал мимо места событий, запечатлел момент нападения на автобус на трассе Киев - Харьков вечером 27 августа.

На видео слышно, как водитель и пассажир автомобиля переговариваются и решают заблокировать двери и не выходить из машины, поскольку у нападавших явное преимущество - их “человек пятьдесят там”. Кроме того, комментаторы отмечают, что слышны выстрелы.

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По словам очевидцев, это произошло в районе выезда из Харькова в сторону Старого Салтова.

На видео с места событий видно, что прямо на проезжей части стоит несколько машин, а двое мужчин бьют друг друга.

Причина конфликта - неизвестна.

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