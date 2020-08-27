Посреди окружной дороги сцепились два водителя
По словам очевидцев, это произошло в районе выезда из Харькова в сторону Старого Салтова.
На видео с места событий видно, что прямо на проезжей части стоит несколько машин, а двое мужчин бьют друг друга.
Причина конфликта - неизвестна.
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Ранее мы писали о том, что матч между командами "Status-M" и "ВиЯр" в Харькове завершился массовой дракой.
На видео, которое опубликовал канал Sport Ukraine, против игрока "ВиЯра" Вячеслава Деменского были нарушены правила.
Судья остановил матч и назначил штрафной удар. Футболист из "Status-M" начал спорить с Деменским и оттолкнул его, за что получил желтую карточку.
Когда он подошел к арбитру, чтобы оспорить это решение, на него налетел игрок из "ВиЯра" и ударил его ногой в спину, спровоцировав драку, в которой приняли участие футболисты двух команд.
Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.