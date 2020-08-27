Посреди окружной дороги сцепились два водителя

По словам очевидцев, это произошло в районе выезда из Харькова в сторону Старого Салтова.

На видео с места событий видно, что прямо на проезжей части стоит несколько машин, а двое мужчин бьют друг друга.

Причина конфликта - неизвестна.

Ранее мы писали о том, что матч между командами "Status-M" и "ВиЯр" в Харькове завершился массовой дракой.

На видео, которое опубликовал канал Sport Ukraine, против игрока "ВиЯра" Вячеслава Деменского были нарушены правила.

Судья остановил матч и назначил штрафной удар. Футболист из "Status-M" начал спорить с Деменским и оттолкнул его, за что получил желтую карточку.

Когда он подошел к арбитру, чтобы оспорить это решение, на него налетел игрок из "ВиЯра" и ударил его ногой в спину, спровоцировав драку, в которой приняли участие футболисты двух команд.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.