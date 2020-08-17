Женщина вчера вышла прогуляться и до сих пор не вернулась

В Харькове разыскивают 46-летнюю Скиртенко Анну, которая 16 августа в районе Алексеевки (проспект Победы) 9.30 вышла из дома, и до сих пор её местонахождение неизвестно.



Была одета: черные брюки, фиолетовая водолазка, вязаная безрукавка, на спине маленький светлый рюкзачок с котятами.



Телефоны координатора поисков 0994955579, 0688812085 Константин, или 102.

Ранее мы писали, что на Харьковщине пропала женщина с маленькой дочкой.

Женщину и ребенка видели в поезде, который направлялся в Харьков

"13 августа около 9.00 44-летняя Елена Тимошина и ее четырехлетняя дочь вышли из дома в городе Изюм.

В 17.00 связь с ними пропала. Их видели на следующий день рано утром в поезде, который направлялся из Изюма в Харьков, однако до города они так и не доехали, вышли на одной из станций. До сих пор их местонахождение не установлено", - сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Если вам известна информация о местонахождении женщины и ребенка, сообщите - (05746) 2-30-40, 099-925-28-00 и 102.

Специалисты отмечают, что с каждым годом случаи исчезновения людей в Украине становятся все более частым явлением. Для того, чтобы избежать трагедии, важно не паниковать и своевременно обратиться за помощью и начать поиски.

Напомним, в Одесской области без вести пропали два пенсионера и девочка: как они выглядят, фото.

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