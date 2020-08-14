До сих пор их местонахождение не установлено

Женщину и ребенка видели в поезде, который направлялся в Харьков

"13 августа около 9.00 44-летняя Елена Тимошина и ее четырехлетняя дочь вышли из дома в городе Изюм.

В 17.00 связь с ними пропала. Их видели на следующий день рано утром в поезде, который направлялся из Изюма в Харьков, однако до города они так и не доехали, вышли на одной из станций. До сих пор их местонахождение не установлено", - сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Приметы женщины: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, светлые окрашенные волосы, короткая прическа, карие глаза. Была одета в синие джинсы и светлую кофту в цветочек.

Приметы девочки: рост 110-120 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза. Была одета в лосины, розовые шорты и кофту, обута в сандалии.

Если вам известна информация о местонахождении женщины и ребенка, сообщите - (05746) 2-30-40, 099-925-28-00 и 102.

Специалисты отмечают, что с каждым годом случаи исчезновения детей в Украине становятся все более частым явлением. Для того, чтобы избежать трагедии, важно не паниковать и своевременно обратиться за помощью и начать поиски. Самыми критичными считаются первые три часа. По статистике, после этого времени шансы найти ребенка сокращаются на 50%.

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