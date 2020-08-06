В Харьковской области прошли учения с дивизионом зенитного ракетного полка с усложненными задачами
Об этом сообщила начальник службы связей с общественностью Воздушного командования "Восток" Ирэна Баранова, передает depo.ua.
"Сегодня военные из Харьковщины усовершенствовали навыки выполнения боевых задач при любых погодных условиях с одновременным противодействием вражеским атакам с воздуха и на земле.
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Несколько суток зенитный ракетный дивизион провел в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Одесской области намечаются масштабные антитеррористические учения
Их анонсировала пресс-служба СБУ.
Учения будут проводиться с 3 по 7 августа в районе населенных пунктов Шабо, Сергеевка, Прибрежное, Беленькое Белгород-Днестровском районе.
В ведомстве отметили, что тренировки будут проходить в обстановке, максимально приближенной к реальной антитеррористической операции. На улицах будут замечены вооруженные бойцы и бронетехника.
В связи с этим жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать.
Кроме того, могут временно ввести “особый режим”: ограничить передвижение граждан, проверять документы и досматривать автомобили.
В учениях примут участие, кроме представителей СБУ, бойцы Вооруженных сил, Нацгвардии, полицейские, пограничники и спасатели. Привлекут и представителей местной власти.
Напомним, карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.
Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.
Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.