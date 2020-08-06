В Харьковской области прошли учения с дивизионом зенитного ракетного полка с усложненными задачами

Об этом сообщила начальник службы связей с общественностью Воздушного командования "Восток" Ирэна Баранова, передает depo.ua.

"Сегодня военные из Харьковщины усовершенствовали навыки выполнения боевых задач при любых погодных условиях с одновременным противодействием вражеским атакам с воздуха и на земле.

Несколько суток зенитный ракетный дивизион провел в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Одесской области намечаются масштабные антитеррористические учения

Их анонсировала пресс-служба СБУ.

Учения будут проводиться с 3 по 7 августа в районе населенных пунктов Шабо, Сергеевка, Прибрежное, Беленькое Белгород-Днестровском районе.

В ведомстве отметили, что тренировки будут проходить в обстановке, максимально приближенной к реальной антитеррористической операции. На улицах будут замечены вооруженные бойцы и бронетехника.

В связи с этим жителей просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Кроме того, могут временно ввести “особый режим”: ограничить передвижение граждан, проверять документы и досматривать автомобили.

В учениях примут участие, кроме представителей СБУ, бойцы Вооруженных сил, Нацгвардии, полицейские, пограничники и спасатели. Привлекут и представителей местной власти.

Напомним, карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.

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