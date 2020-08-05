Известная украинская писательница Оксана Забужко призывает не стеснятся украинского языка

Слова ее обращения приводит ZiK.

“Дорогие украиноязычные соотечественники, по-моему, вы еще не поняли: впервые с 1927 года вас защищает закон. Даже если это пока только символический капитал – это капитал. И колоссальный. И нам всем, как гражданам (независимо от того, в каком кто языке рожденный), еще предстоит научиться им пользоваться", - отметила писательница.

А вот для тех, кто не согласен с этим она предложила следующее:

"А кому это (украинский язык - ред.) не нравится - ну так никто тут силой не держит: мир широк, рейсов из Украины много, вон в Борисполе, говорят, новый терминал открывают - какие проблемы, счастливого пути и хорошего лету!", - заключила она.

Ранее мы писали, что известная украинская певица Анастасия Приходько высказалась о своем отношении к российскому языку.

Певица уверена, что этот язык является для Украины "аппендицитом, который нужно выкинуть".

"Если бы мы объединялись и боролись за украинскую музыку, за украинский язык, за украинское кино, то русский язык сам бы отпал. Нам не нужна эта привязанность. Ее надо отрезать, как аппендицит, и выкинуть.

Почему в России не звучит кыргызская музыка на радио? И нет украинских школ? Почему у нас должен звучать Григорий Лепс? Я за то, чтобы было больше европейских музыкантов, больше американских.

Да, мы с вами сейчас разговариваем на русском языке, как и многие – это и есть та проблема, которая началась с момента независимости Украины. Надо было еще тогда бороться за это в школах, в университетах", - уверена певица.

Напомним, харьковчане взбунтовались под окнами Кучера.

Как сообщала Politeka, профессор разложил по полочкам, как РФ испокон веков разрушает украинский язык.

Также Politeka писала, что украинец предложил действенный способ выучить родной язык.