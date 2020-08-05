Известная украинская певица Анастасия Приходько высказалась о своем отношении к российскому языку

Свой комментарий она дала в интервью "Крым.Реалии".

Певица уверена, что этот язык является для Украины "аппендицитом, который нужно выкинуть".

"Если бы мы объединялись и боролись за украинскую музыку, за украинский язык, за украинское кино, то русский язык сам бы отпал. Нам не нужна эта привязанность. Ее надо отрезать, как аппендицит, и выкинуть.

Почему в России не звучит кыргызская музыка на радио? И нет украинских школ? Почему у нас должен звучать Григорий Лепс? Я за то, чтобы было больше европейских музыкантов, больше американских.

Да, мы с вами сейчас разговариваем на русском языке, как и многие – это и есть та проблема, которая началась с момента независимости Украины. Надо было еще тогда бороться за это в школах, в университетах", - уверена певица.

Ранее мы писали, что харьковчане вышли на защиту украинского язика под стены облгосадминистрации.

Граждане выступили против принятия законопроекта депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского, который предлагает отменить переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года, а также разрешить преподавание некоторых предметов на русском языке.

Среди более сотни участников акции были представители общественных организаций.

По мнению организаторов, «слуги народа» решили перенять традицию российского президента Владимира Путина «устраивать какую-то гадость к юбилейным датам» и сделать подарок Кремлю в 30-ю годовщину Декларации о государственном суверенитете Украины и первую годовщину силу закона о языке.

Напомним, харьковчане взбунтовались под окнами Кучера.

Как сообщала Politeka, профессор разложил по полочкам, как РФ испокон веков разрушает украинский язык.

Также Politeka писала, что украинец предложил действенный способ выучить родной язык.