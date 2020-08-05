В Харькове следователи НАБУ разоблачили директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации на получении взятки в размере 1,32 миллиона гривен

Чиновник якобы обещал решить вопрос о подключении к сетям "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Знай.

"В обмен на деньги чиновник пообещал "помочь" частному предпринимателю решить вопрос с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих «услуг» чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности", - написано в сообщении.

В ХОГА подтвердили информацию о задержании.

Чиновника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Ранее мы писали, что страсти вокруг тендера на закупки китайских поездов для харьковского метрополитена разгорелись в Харькове с новой силой.

В этот раз украинский производитель, который участвовал в конкурсе на поставку поездов, Крюковский вагоностроительный завод, обвинил харьковские власти в том что они предоставили неправдивую информацию, сообщив, что Европейский инвестиционный банк утвердил решение Харьковского метрополитена о победителе тендера.

По информации предприятия, в банке подчеркнули, что участие финучреждения в рассмотрении процедуры закупок ограничивается только проверкой выполнения условий финансирования.

«А полную ответственность за процедуру закупок в рамках проекта несет заказчик — Харьковский метрополитен», – заявили в Европейском инвестиционном банке.

Напомним, «закладчика» с наркотиками в трусах поймали в Харькове.

Как сообщала Politeka, полиция накрыла интернет-магазин по торговле наркотиками.

Также Politeka писала, что в Харькове нашли управу на торговцев наркотиками.