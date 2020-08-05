Вот это да!

Экс-премьер Николай Азаров захотел унизить Украину

В Twitter бывший украинский политик, который проживает в России, порассуждал о территориях, передает Politeka.net.

На своей странице Николай Азаров заявил, что в 1922 году Украина присоединилась к СССР без многих регионов: Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Крыма и даже Львова.

"Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", - написал Азаров.

Мнение экс-премьера поддержал скандальный российский политик Алексей Пушков. По его словам, Украина "обязана всем Ленину и СССР".

Ранее мы писали, что в Харькове предвыборная кампания одного кандидата в мэры набирает все более невообразимых масштабов.

Кроме бордов, баннеров и плакатах, которые настоятельно рекомендуют вешать на дверях магазинов и киосков, в городе появилась еще одна локация, где агитируют голосовать за «Блок Кернеса – Успешный Харьков».

В этот раз ради пиара пожертвовали нобелевским лауреатом Львом Ландау, вернее, его изображением. Соответствующие фотографии опубликовали на странице Харьковского антикоррупционного центра в Фейсбуке.

Напомним, любимое детище Кернеса украсят "золотыми" диванами.

Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.

Также Politeka писала, что раскрыта коррупционная схема поборов с фигурантов уголовных дел в Харьковском НИИ.