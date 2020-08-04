СБУ разоблачила группировку, которая занималась контрабандой и продажей в Украине лекарственных средств для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Так, незарегистрированные в Украине медпрепараты участники группы из Киева и Харьковщины нелегально получали с территории России и одной из стран Западной Азии.

"Полученную продукцию злоумышленники предлагали на специализированных интернет-платформах и доставляли его заказчикам курьерами и сервисами экспресс-доставки. При этом хранение и транспортировка лекарст осуществлялось без соблюдения установленных санитарных норм, в частности температурного режима",- написано в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли почти 2,5 тысячи упаковок медсредств сомнительного качества на общую сумму свыше 3 млн грн.

Также обнаружены документы с доказательствами противоправной деятельности и деньги, предположительно полученные преступным путем. Планируется направление изъятых препаратов на экспертизу.

Ранее мы писали, что в Харькове аферисты придумали новую схему для того, чтобы «развести» доверчивых граждан на деньги.

С целью выманивания средств злоумышленники пустили в ход байки о потерпевшей в ДТП однокласснице.

Как действуют мошенники, журналистам рассказала Евгения Гокова. По словам девушки, ее бывшей однокласснице позвонила якобы другая одноклассница с номера (095) 527 55 13 и рассказала, что ее сбила машина.

Как отмечают журналисты, и «потерпевшую», и ее одноклассницу возмутил тот факт, что аферистка четко понимала, кому звонит, и как надо представиться, чтобы ей поверили. Она также неплохо ориентировалась на местности, назвав правильно магазин, возле которого якобы случилось ДТП.

Кто конкретно пытался обмануть одноклассниц – неизвестно, однако не исключено, что это кто-то из жителей района, хорошо знающий его обитателей, а также местность.

Напомним, карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.

Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.