Акция протеста против дистанционного обучения в Харькове вызвала огромный резонанс среди жителей города
Напомним, 22 июля под стенами ХОГА собрались родственники школьников и студенты, которые требовали у властей с 1 сентября начать учебный процесс в привычном формате, поскольку дистанционное обучение доступно не всем и уступает по качеству, передает Politeka.net.
По словам собравшихся, дети страдают от того, что лишены живого общения, не все могут усвоить материал онлайн, а также не у всех родителей есть возможность уделять достаточно времени контролю за детьми и их учебой.
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Председатель ХОГА Алексей Кучер перед протестующими не появился, однако с людьми пообщалась директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Анжелика Крутова. По ее словам, власти не менее родителей обеспокоены тем, каким будет новый учебный год, а более подробная картина станет ясна в начале августа.
В комментариях по поводу того, насколько рациональны требования протестующих, разгорелась целая дискуссия. Если одни всецело на стороне участников акции, то другие призывают думать о здоровье детей и не рисковать самым дорогим.
«Кто вообще в здравом уме может быть "за" дистанционку?! Вы вообще представляете, сколько детей будет предоставлено самим себе? КАК спокойно ходить на работу родителям малышей? А подростки. Они же по любому будут кучковаться, лазить в гости друг к другу и искать приключений. Я не говорю даже про знания сейчас. Я говорю про БЕЗОПАСНОСТЬ!», «Дети это наше будущее. А если дети заболеют, тогда винить будете всех. Подумайте хорошенько!», «Что важнее, чтобы ребёнок был здоров или общение со сверстниками? Родители, у вас что десятки детей или вы имеете право подвергать их болезни», «Речь идет в первую очередь о знаниях, а не об общении со сверстниками! А чтобы дети не заболели - взрослые должны соблюдать меры предосторожности, все знают какие», «После дистанционного обучения они будут здоровыми собирателями клубники, в лучшем случае, в Польше», «Если дистанционно, то закройте школы, а учителей на улицу (всё равно не получишь нормальных знаний)», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали о том, что карантин в Украине продлен до 31 августа. Каким будет образовательный процесс в школах и вузах, дистанционным или очным, решат в зависимости от эпидситуации в регионах.
Напомним, в Минздраве озвучили первые правила учебы в условиях карантина.
Как сообщала Politeka, карантин смягчили в Харькове, жителям объявили новые правила.
Также Politeka писала, что Кабмин ввел драконовские штрафы за неношение масок, в Министерстве здравоохранения сделали срочное заявление.