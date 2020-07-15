Рекордный ливень натворил в Харькове немало беды, затопив улицы, дома и магазины

Чем обернулся многочасовой ливень для предпринимателей, у которых затопило киоски на рынке Барабашово, показали на видео в группе «Харьков 1654».

Если ранее в соцсетях появились публикации, как работники рынка катаются по рядам на надувных матрасах, то теперь обнародована запись ущерба, который принесли«большая вода» и отсутствие нормальной системы ливневок.

Предприниматели на Барабашово не теряют оптимизма Gepostet von Харьков 1654 am Montag, 13. Juli 2020

Как видно на кадрах, торговцы достали из контейнеров товар, чтобы просушить его и оценить масштабы потерь. Между рядами магазинов лежат коробки, содержимое которых продавцы разложили на картон. Бумажная тара во многих контейнерах также полностью мокрая.

Предприниматели на Барабашово приходят в себя после потопа. Весь товар испорчен, сырой. Его пытаются высушить. Один ливень оставил людей без прибыли на пару месяцев. Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 15. Juli 2020

Как мы писали ранее, что Харьков побил 139-летний рекорд по количеству осадков. По информации синоптиков, за 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 миллиметров осадков, что является абсолютным суточным рекордом не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений.

Последний раз подобное было в 1881 году.

Причиной таких обильных осадков стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интенсивная конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, зона осадков стояла почти недвижимо над центральными районами области.

Напомним, в небе над Украиной заметили аномальное природное явление.

Как сообщала Politeka, погода на июль подготовила новые испытания, в Укргидрометцентре выдали прогноз.

Также Politeka писала, что жители Харьковщины увидели в небе необычную молнию.