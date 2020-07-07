Рядом с трупами обнаружили еще кое-что

Трупы мужчины и женщины нашли возле мусорных контейнеров в Харькове

Как сообщает NewsRoom, на страшную находку случайные прохожие наткнулись в районе аэропорта.

О том, что обнаружила тела, в полицию сообщила местная жительница.

Приехав по указанному адресу, правоохранители действительно увидели тела мужчины и женщины. Вскоре было установлено, что им 39 и 38 лет соответственно. Рядом с трупали валялись шприцы.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины («убивство») с пометкой «несчастный случай».

Точную причину гибели людей установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас оба тела направлены в морг.

Ранее мы сообщали о том, что в мае в один день три харьковских старика выпали из окон многоэтажек, причем никто из них не выжил.

Так, труп 68-летнего мужчины обнаружили утром на козырьке подъезда на ул. Дружбы Народов, 233.

На улице Александра Зубарева возле подъезда многоэтажки очевидцы в девять часов утра обнаружили труп 92-летнего старика. Полиция установила, что он выпал из окна квартиры на 16 этаже.

По словам правоохранителей, на телах обоих погибших отсутствуют следы насильственной смерти.

Еще одна трагедия произошла на улице Амосова,25. Там 94-летняя женщина упала с балкона многоэтажки, приземлившись на крышу аптеки. От полученных травм пенсионерка умерла мгновенно.

Напомним, в Харькове женщина без одежды напугала горожан.

Как писала Politeka, директор расправился с подчиненным, чтобы не платить зарплату.

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