В первый день лета Харьков оказался в плену мощных ливней
Причем город не только заливало дождями, но и посыпало градом, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети.
В городских группах пользователи публикуют последствия дождей, которые, если верить прогнозам синоптиков, оккупировали регион до конца недели.
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Так, на рынке Барабашово автомобили буквально плавали в воде, поскольку местами высота луж достигала нескольких десятков сантиметров.
А жители ХТЗ и Рогани демонстрируют в соцсетях, какой град выпал сегодня и вчера.
По словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко, в мае выпала трехмесячная норма осадков, причем самыми дождливыми были последние четыре дня. Лето также началось с обильных ливней и холода.
По прогнозам синоптиков, отступать дожди начнут после 4 июня, а до тех пор практически ежедневно небесная канцелярия будет устраивать украинцам промывку.
Ранее мы показывали, как рядовые харьковчане страдают от ливней в результате бездеятельности коммунальных служб. Люди публиковали в сетях фото и видео залитых водой квартир и подъездов из-за забитых сточных труб и проблем с крышей.
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Напомним, погода сошла с ума: из дома лучше не выходить, украинцев предупредили о новом ударе.
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Также Politeka писала, что улицы Харькова ушли под воду после мощного ливня.