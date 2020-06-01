В первый день лета Харьков оказался в плену мощных ливней

Причем город не только заливало дождями, но и посыпало градом, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

В городских группах пользователи публикуют последствия дождей, которые, если верить прогнозам синоптиков, оккупировали регион до конца недели.

Походу Барик таки ̶п̶о̶ш̶ё̶л̶ ̶п̶о̶ ̶п̶и̶з̶д̶е̶ пошёл под воду🌊 К слову, у жигулятора гидроудар, назревает пробка. На хозряды в ближайшее время не стоит ехать Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 1. Juni 2020

Так, на рынке Барабашово автомобили буквально плавали в воде, поскольку местами высота луж достигала нескольких десятков сантиметров.

Кто-нибудь уже создал петицию по переименованию Харькова в Венецию?😄 Надо больше парков открывать!! А то харьковчанам негде прятаться от реальных проблем города. Что там по сливам?😉 В центре град, Одесскую и Барабашово затопило по самую Атлантиду... С этим летом все понятно! Gepostet von Брутальный Харьков am Montag, 1. Juni 2020

А жители ХТЗ и Рогани демонстрируют в соцсетях, какой град выпал сегодня и вчера.

По словам заведующей сектором метеопрогнозов Харьковского гидрометцентра Евгения Ляшенко, в мае выпала трехмесячная норма осадков, причем самыми дождливыми были последние четыре дня. Лето также началось с обильных ливней и холода.

По прогнозам синоптиков, отступать дожди начнут после 4 июня, а до тех пор практически ежедневно небесная канцелярия будет устраивать украинцам промывку.

Ливни в Харькове На Мерефянском шоссе возле АТЛ появился грязевой гейзер. Gepostet von Наш Харьков am Montag, 1. Juni 2020

Ранее мы показывали, как рядовые харьковчане страдают от ливней в результате бездеятельности коммунальных служб. Люди публиковали в сетях фото и видео залитых водой квартир и подъездов из-за забитых сточных труб и проблем с крышей.

На улице Продольная, 1 （6 подъезд）из-за забитой сливной трубы в доме затопило все квартиры с 9 по 1 этаж. На полу стоит вода. Звонки на 1562 особо ничего не дали. Приехала днем аварийка, покрутились, сказали, что прочистили слив, но после того, как пошел доджь, вода вновь потекла. Коммунальщики сказали, что акт затопления приедут составлять только во вторник. До этого времени квартиры еще не раз затопит （по прогнозу - все эти дни будут дожди） #нампишут Gepostet von Брутальный Харьков am Samstag, 30. Mai 2020

Кому в радость дожди, так это уткам. Возле стадиона "Металлист" заметили пернатых.

Напомним, погода сошла с ума: из дома лучше не выходить, украинцев предупредили о новом ударе.

Как сообщала Politeka, магнитные бури накроют Украину: названы даты и советы, как уберечь себя.

Также Politeka писала, что улицы Харькова ушли под воду после мощного ливня.