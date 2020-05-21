Харьковские журналисты показали, что осталось от заброшенного аэродрома в Волчанске

По информации издания 057.ua, покинутая авиабаза в Волчанске на Харьковщине находится недалеко от центра города. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Несмотря на то, что на входе на ее территорию висит замок, попасть сюда можно по протоптанной со стороны тропинке.

Когда то она принадлежала Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Сейчас же здесь потихоньку доживают несколько десятков самолетов и вертолетов.

По словам местных жителей, часть техники отвезли в Запорожье. То же, что осталось, разбирают вандалы.

Как рассказал журналистам уроженец Волчанска, организатор проекта «Кругозор. Мотивация» Максим Тележный, раньше на аэродроме работала практически половина города.

«На авиабазе была летняя школа и парашютный клуб. Большинство городских праздников также проходило с участием ДОСААФа: парашютисты прыгали с «кукурузников» прямо на площадь и организовывали авиашоу с самолетами и вертолетами», - вспоминает он.

Также авиация часто оказывала помощь людяи, доставляя срочных пациентов в больницы.

Сейчас же вандалы разбирают самолеты и вертолеты по запчастям: выпиливают двигатели, растаскивают боевые крылатые машины на металлолом.

Не менее удручает состояние ангара, который стоит заброшенным на территории аэродрома. Для туристов это – излюбленное место для атмосферных фотосессий.

Кому сейчас принадлежит территория авиабазы, неизвестно даже местным властям.

Активисты не теряют надежды вернуть это место к жизни и предлагают превратить его в зону развлечений: оборудовать аттракционы, fly-парк с участием самолетов и прочее.

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