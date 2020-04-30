Харьковские полицейские попались на том, что пытались скрыть резонансное убийство

Как сообщет Police Control Ukraine, речь идет об убийстве 26-летней Яны Криворучко в июне прошлого года в Харькове.

По информации издания, о преступлении, в совершении которого 29 июня сразу же заподозрили 17-летнего Даниила Редина, полицейские знали в тот же день, однако не стали составлять рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований.

Из-за этого тело девушки, об исчезновении которой сообщила ее мать, нашли только на 10-й день в овраге на Лысой Горе и опознали по татуировке на ноге. Опознать погибшую было сложно, поскольку ее перед смертью избили скалкой, раздробив лицо, а затем дорезали ножом.

Следствие установило, что один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого, которому сообщил о преступлении.

Зверский поступок потряс Харьков. Еще больше шокировал людей тот факт, что юный нелюдь хвастался тем, как расправился с Яной, рассказывая знакомым все детали, а малолеток вообще водил на экскурсии к месту захоронения.

Тем временем сотрудники Холодногорской райотдела запугивали свидетелей, чтобы те молчали.

Дело удалось сдвинуть с мертвой точки только после того, как прокуратура забрала материалы из райотдела и передала их для рассмотрения в Главное следственное управление Харьковской области, рассказал адвокат Андрей Диденко.

По словам правозащитника, отец подозреваемого - бывший милиционер - и сотрудники райотдела звонили свидетелям и угрожали: «чтобы все, кто видел или слышал что-то - закрыли рты и молчали».

Когда юношу задержали, он рассказал, что после убийства ему пришлось закопать свои новые кросовки и одежду. Чтобы скрыть следы крови, а через три дня, когда все утихло, он решил откопать их обратно, потому что ему «стало жаль новые вещи».

В августе Редина взяли под стражу без права внесения залога. Сейчас обвинительный акт по нему направлен в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Двум оперуполномоченным Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области следователи ГБР сообщили о подозрении. Правоохранители подозреваются в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, студент отправил на тот свет харьковчанку за отказ встречаться.

Как сообщала Politeka, школьник расправился со всей своей семьей.

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