На Харьковщине молодого человека госпитализировали с подозрением на коронавирус

Об этом сообщается в телеграмм-канале «Типичный Харьков», где опубликовано и видео. На записи парень в маске идет в машину скорой помощи, при этом кашляет, не переставая.

По словам автора публикации, который живет в Краснограде, это его сосед, который недавно вернулся из Чехии, где был на заработках.

Приехавшие на вызов медики – в масках и бахилах. Они меряют температуру у мужчины, а затем забирают его в скорую. Все это снимается на камеру.

Однако позже события стали развиваться по весьма непонятному сценарию. Сначала тут же в группе сообщили, что это были учения на случай выявления реального случая коронавируса, а паблик «Харьков Live» и вовсе пишет о том, что парни сами спровоцировали вызов скорой, вызвав врачей и рассказав о заработках в Чехии.

В свою очередь в областном управлении здравоохранения сообщили, что у пациента, доставленного из Краснограда, диагностирован грипп, что стало известно после проведения нобходимых тестов. Проверяли его потому, что были тревожные симптомы: повышенная температура, а также он контактировал с прибывшими из-за границы.

Тем временем в Украине уже есть первая смерть от коронавируса. Скончалась пенсионерка из Радомышля (Житомирская область), у которой диагностировали опасный недуг несколько дней назад. После возвращения из Италии состояние ее здоровья ухудшилось, после чего женщину доставили в больницу.

Сейчас в Житомирской области изолировали 22 человека, которые контактировали с жертвой коронавируса. Они добровольно согласились на этот шаг, чтобы не подвергать еще большей опасности окружающих.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

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