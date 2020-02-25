В сети показали последствия бури в Харькове
Вчерашний шторм в Харькове поломал заборы, балконы и оборвал провода. Некоторые районы остались без света. В сети же публикуют кадры последствий мощного ветра с метелью. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на паблик в соцсети инстаграм «H_Kkarkiv».
Так, в Харьковском районе отключили свет около 22-х часов вечера на всю ночь.
25 февраля харьковчане могут наблюдать такую картину в городе.
Ани Лорак упала на колени в мини-платье и застыла в пикантной позе: «Можно смотреть вечно»
Срочное заявление о коронавирусе, обвал экономики, новый курс валют – главное за ночь
Украинская Кардашьян без купальника устроила фотосессию для взрослых на пляже: "Ох и размеры!"
Украинцы будут по-новому уходить в отпуск: "старые условия покажутся раем", важное заявление
Недалеко от метро «Победа» ветром снесло ограждение. На ХТЗ также снесло забор.
В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 ветер вырвал дерево с корнем, перебил провода на фонарях, а также преградил дорогу к гаражам.
На Баварии у домов посносило обшивку балкона.
Как мы ранее сообщали, в Харькове 24 февраля был шторм. На территории всей Харьковской области скорость ветра усиливалась до 25-34 м/с.
"Количество осадков 15-49 мм за 12:00 и меньше", – подтвердили в гидрометцентре.
Указанный уровень погодных условий соответствует второму (оранжевому) уровню опасности.
Напомним, что в воскресенье, 23 февраля, в Харькове группа подростков устроила массовую драку на стадионе.
«По предварительным данным, драка произошла вчера между жителями Салтовки и ХТЗ», – сообщили в сети.
На кадрах видно, как на стадионе бьются около 10 подростков. Половина бьет ногами лежачих. Еще несколько десятков человек наблюдают за происходящим и снимают ролики на телефоны, кричают и хлопают. В полиции официальных комментариев относительно происшествия пока не предоставили, информация еще проверяется.
В комментариях жители разделились на несколько лагерей.
«Ничего страшного! Почти,по чесноку! Стимул будет идти заниматься, а не в комп втыкать...», «Собрать и на передовую, это они на камеру такие храбрые», «Да нормально! Хоть какое-то развлечение, не поубивали - же друг друга. У нас ,то же такое было в 80-90 годах!»,"Придурки..устроили шоу..собрали зрителей и выпендриваются на публику... Если бы умели думать, то все вопросы решили бы методом переговоров, а не боями без правил. У толпы тоже диагноз... снимают радуются..», «На этом видео, только снег настоящий🙄 драку так и не увидел», – отметили в пользователи сети.
Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.
Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.
Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.