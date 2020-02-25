В сети показали последствия бури в Харькове

Вчерашний шторм в Харькове поломал заборы, балконы и оборвал провода. Некоторые районы остались без света. В сети же публикуют кадры последствий мощного ветра с метелью. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на паблик в соцсети инстаграм «H_Kkarkiv».

Так, в Харьковском районе отключили свет около 22-х часов вечера на всю ночь.

25 февраля харьковчане могут наблюдать такую картину в городе.

Недалеко от метро «Победа» ветром снесло ограждение. На ХТЗ также снесло забор.

В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 ветер вырвал дерево с корнем, перебил провода на фонарях, а также преградил дорогу к гаражам.

На Баварии у домов посносило обшивку балкона.

Как мы ранее сообщали, в Харькове 24 февраля был шторм. На территории всей Харьковской области скорость ветра усиливалась до 25-34 м/с.

"Количество осадков 15-49 мм за 12:00 и меньше", – подтвердили в гидрометцентре.

Указанный уровень погодных условий соответствует второму (оранжевому) уровню опасности.

Напомним, что в воскресенье, 23 февраля, в Харькове группа подростков устроила массовую драку на стадионе.

«По предварительным данным, драка произошла вчера между жителями Салтовки и ХТЗ», – сообщили в сети.

На кадрах видно, как на стадионе бьются около 10 подростков. Половина бьет ногами лежачих. Еще несколько десятков человек наблюдают за происходящим и снимают ролики на телефоны, кричают и хлопают. В полиции официальных комментариев относительно происшествия пока не предоставили, информация еще проверяется.

В комментариях жители разделились на несколько лагерей.

«Ничего страшного! Почти,по чесноку! Стимул будет идти заниматься, а не в комп втыкать...», «Собрать и на передовую, это они на камеру такие храбрые», «Да нормально! Хоть какое-то развлечение, не поубивали - же друг друга. У нас ,то же такое было в 80-90 годах!»,"Придурки..устроили шоу..собрали зрителей и выпендриваются на публику... Если бы умели думать, то все вопросы решили бы методом переговоров, а не боями без правил. У толпы тоже диагноз... снимают радуются..», «На этом видео, только снег настоящий🙄 драку так и не увидел», – отметили в пользователи сети.

У мережі з'явилося ВІДЕО масової бійки підлітків у Харкові У Мережі з'явилося відео масової дитячої бійки на ХТЗ. За попередніми даними, бійка сталася вчора між жителями Салтівки і ХТЗ. На кадрах видно, як на стадіоні б'ються близько 10 підлітків. Ще кілька десятків людей спостерігають за тим, що відбувається і знімають ролики на телефони. Офіційна інформація уточнюється. Відео пабліку ХТЗ Gepostet von Вартові еспресо am Sonntag, 23. Februar 2020

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

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