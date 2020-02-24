В Харькове подсчитали, на сколько человек уменьшилось население города за прошлый год

По состоянию на 1 января 2020 года население Харькова составило 1 миллион 443 тысячи 200 человек За год население первой столицы Украины уменьшилось на 2900 человек. Об этом рассказали в Главном управлении статистики Харьковской области.

Рождаемость по сравнению с 2018 годом снова значительно снизилась: в 2019 в городе родились 9593 младенца, то есть на 5,2% меньше, чем годом ранее.

Также снизилось и количество смертей. В прошлом году харьковчане умирали реже на 3,8% по сравнению с 2018 годом – 19 тысяч 102 человека.

По состоянию на 1 января 2018 года население города составляло 1 миллион 450 тысяч 82 человека, и с тех пор оно неуклонно сокращалось.

Согласно данным Госстата, по состоянию на 1 января 2020 года численность населения Украины составила 41 миллион 902 тысячи 400 человек. Смертность продолжает существенно превышать показатели рождаемости, практически в два раза.

Напомним, что в Харькове придумали новое «покращення» для местных пенсионеров. Люди, достигшие пенсионного возраста и ушедшие на заслуженный отдых, получат льготный E-ticket, которым предусмотрено 50 бесплатных поездок в метрополитене и еще 50 – в трамвае и троллейбусе.

Что же касается особо активных пенсионеров, которым не сидится дома, и неважно, по какой причине, то они «смогут пополнить льготную карту и оплачивать проезд уже по полной стоимости».

Также мы писали, что в Харькове пропала 12-летняя девочка. По данным полиции, 12-летняя девочка Мария-Ангелина Русанова ушла из дома вечером 22 февраля и до сих пор не вернулась.

Приметы: светлые волосы чуть ниже плеч, круглое полное лицо. Была одета в зеленую куртку, синие джинсы и красные сапоги.

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