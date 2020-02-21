Двухлетний ребенок умер под Харьковом, не дождавшись помощи врачей

О трагедии, которая произошла в селе Пересечное Дергачевского района, сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации полицейских, у ребенка поднялась температура, однако взрослые решили самостоятельно решить проблему и не спешили обращаться к медикам.

В результате у малыша начались осложнения, из-за чего он скончался.

По факту смерти ребенка полиция открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины («убийство») с пометкой «природная смерть».

Сейчас судмедэксперты устанавливают причину смерти крохи, а также решается вопрос о дополнительной квалификации по статье «злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком».

Ранее мы рассказывали о том, что четырехлетний ребенок стал жертвой молодого ротвейлера на Харьковщине.

Беда случилась в селе Песчанка Краснокутского района. В ходе изучения обстоятельств трагедии правоохранители выяснили, что днем хозяйка дома собралась на прогулку с внуком. Женщина буквально на несколько минут оставила малыша без присмотре во дворе, но этого хватило, чтобы ротвейлер вырвался из вольера и напал на него.

Перепуганная бабушка вызвала скорую, однако врачам не удалось спасти мальчика, он умер от полученных травм.

По словам родственников, семья купила трехлетнего ротвейлера за несколько недель до трагедии, и ранее признаков агрессии он не проявлял.

Напомним, ученые выяснили новую опасность для ребенка.

Как сообщала Politeka, харьковские врачи борются за жизнь четырехлетнего Аркадия.

Также Politeka писала, что прием у врача стал последним в жизни ребенка.