В пятницу, 14 февраля, харьковчане могли наблюдать в центре города мужчину в, мягко, говоря, необычном наряде

Человек, переодевшийся в костюм мужского полового органа, ходил по улице Сумской и поздравлял жителей и гостей города с Днем святого Валентина. На всякий случай, чтобы окончательно не спалится, он спрятал глаза за темными солнцезащитными очками.

«Какой город – такой и Валентин», – рассказал на камеру этот товарищ.

Видео с ним облетело все городские паблики, вызвав весьма неоднозначную реакцию. На записи заметно, что внимание к себе мужчина привлек серьезное: его снимают и фотографируют, однако от селфи воздерживаются.

«Какой мужик, такой и костюмчик», «Зачёт! Какой город, такой и главный Валентин», «Так это ж статья за аморальность», – пишут пользователи в комментариях.

На Сумской чувак в костюме члена поздравляет прохожих с 14 февраля 🥴 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 14. Februar 2020

Ранее мы рассказывали, что одно из местных СМИ оригинально поздравило жителей Харькова с Днем всех влюбленных, создав «валентинки» с фразами, до боли знакомыми каждому местному.

Мы также писали, что харьковчанин, пожелавший остаться анонимным, поведал о том, что стал «жертвой» товарищей в костюмах единорога и коня в центре города.

«Эти уроды хватают прохожих, особенно девочек, зазывают сфотографироваться, а потом бегут за тобой, типа, ты должен им бабки за фото. Ведут себя очень нагло, лезут руками, зажимают. Стоят возле университета. Лучше обходите или сразу давайте под хвост», – написал он в сети.

Напомним, ведьма устроила переполох в харьковском троллейбусе.

А еще Politeka рассказывала, как поздравить на День святого Валентина 2020.

Также Politeka писала про самые жуткие образы и устрашающий грим на Хеллоуин.