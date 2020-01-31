Несмотря на то, что нынешняя зима ни разу не отметилась хоть мало-мальским морозом, нашлись те, кто решил попытать счастья на рыбалке на льду

Чем это может обернуться, на своей шкуре прочувствовал харьковчанин, который провалился под лед на Основянском водохранилище.

Об инциденте, имевшем место накануне вечером, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает Politeka.

По словам спасателей, информация о ЧП поступила дежурному в 16:11.

К месту происшествия немедленно отправилось отделения спасателей пожарно-спасательной части №41. Когда они приехали по указанному адресу, то увидели, что в 30 метрах от берега на льду находились двое мужчин, один из которых по грудь был в воде.

Как потом выяснилось, в воде оказался 37-летний рыбак. Второй мужчина – 58-летний житель многоэтажки, которыя находится неподалеку от водохранилища. Выйдя на балкон, он заметил, что человек попал в беду, схватил деревянную лестницу и поспешил на помощь.

Однако из-за того, что лед толщиной был меньше трех сантиметров, он сумел достать пострадавшего из проруби, однако на берег вытащить не смог.

Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели задействовали резиновую лодку и спасительную веревку. С помощью последней они вытащили мужчину из ледяной воды и доставили на берег, где его уже ждала бригада скорой помощи.

Спасатели просят харьковчан удержаться от опрометчивых поступков и не испытывать лед на прочность, учитывая нестабильную и преимущественно теплую погоду на улице. Для того, чтобы идти рыбачить на лед, его толщина должна быть не менее семи сантиметров. Гарантированной же считается толщина льда от 10 сантиметров.

При этом сразу нужно отметить, что толщина льда на водоеме может быть разной. Это связано с наличием подводных течений, которые непременно присутствуют на больших озерах, на участках рек, где наблюдаются изгибы, а также в местах, где сливается канализация.

Напомним, как зимние развлечения не превратить в трагедию.

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