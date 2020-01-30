Очень необычную инсталляцию наблюдают водители, которые едут по трассе «Киев-Харьков-Довжанский», в районе поселка городского типа Старый Мерчик Валковского района

Там на отбойнике, разделяющим две полосы движения возвышается ВАЗ. Соотвествующие фотографии пользователи опубликовали в группе «ХС Харьков» в Фейсбуке.

Смотря на снимки, возникает только один вопрос – как автомобиль мог оказаться на такой высоте. Пр этом низ машины не прошит отбойником, как это традиционно бывает при подобных ДТП.

Как бы там ни было, но он привлек внимание пользователей, и теперь они наперебой гадают, как же ВАЗ туда занесло.

«Застрял в текстурах матрицы», «Прилетел из тёплых стран», «Так вот какой гиперуп от Омеляна?», «Наземное метро 2106)))», «Перфекционист», «Собачку испугался?», «Рельсотрон!», «Один вопрос, как???», – шутят под публикацией.

Ранее мы писали о том, что в Харькове разыскивают свидетелей аварии возле станции метро «Академика Павлова», которая случилась 23 января около 13:50. 18-летний Александр сало был сбит насмерть автомобилем Infiniti Q50 с американскими номерами, за рулем которого находился гражданин США.

Машина буквально снесла парня, который заканчивал переходить пешеходный переход. Виновник ДТП с места не скрылся, однако после перестал выходить на связь с семьей потерпевшего, а позже суд выпустил его под залог в 168 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что на улице Сумской в Харькове троллейбус снес забор и выехал на тротуар.

На момент аварии в салоне находились люди. К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал, все отделались испугом. На месте аварии работали правоохранители.

Напомним, победитель «Голоса країни» попал в ДТП, все случилось по пути на концерт.

Как сообщала Politeka, арабский студент снес девушку на пешеходном переходе.

Также Politeka писала, что трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Одессе.