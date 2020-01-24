Бракованные корпуса для изготовления БТР-4 стали причиной грандиозного скандала в Харькове

Как передает KHARKIV Today, три корпуса из брони, которую получили в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова, предназначенные для новых БТР-4, оказались бракованными.

На фотографиях, которые опубликовал .директор информационно–консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец, на зачищенном от краски корпусе видны трещины.

По его словам, новые корпусы некачественно сварены, в них под тонким слоем металла можно найти пустоты, которые легко могут пробить пули врага. При этом каждый корпус стоит 3,2 млн. грн.

В «Укроборонепроме» отреагировали на информацию и приняли меры: у директора ХКБМ Якова Мормило и владельца Лозовского кузнечно-механического завода есть сутки на проверку качества корпусов БТР-4Е и подтверждение или опровержение информации, обнародованной Згурцем. Более того, директора ЛКМЗ вызвали в Киев с объяснительной.

Управлению военных представительств Минобороны предложено повторно проверить все корпуса ЛКМЗ, которые находятся в производстве. Если будет обнаружен брак, соисполнителю контракта придется его исправить за свой счет.

Однако в «Укроборонпроме» уже заговорили и о неточностях со стороны Згурца.

«На момент назначения нового руководства концерна (август 2019 года) контракт не выполнялся, как это утверждал Згурец, возобновили его по поручению президента в ноябре 2019 года, а ЛКМЗ до этого был утвержден заказчиком. Также концерн выступил в защиту ХКБМ, напомнив, что бюро сегодня осваивает процесс самостоятельного изготовления корпусов», – говорится в сообщении.

Как известно, ХКБМ должно изготовить 45 бронетранспортеров БТР-4Е для ВСУ. К концу декабря приняли 12 единиц техники.

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