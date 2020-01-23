Один человек погиб, еще один получил серьезные ранения вследствие обрушения старого здания на Харьковщине

Трагедия произошла в среду, 22 января, в поселке городского типа Шевченково на улице Шевченко, 84 около шести часов вечера, передает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По информации спасателей, во время разборки одноэтажного неэксплуатируемого здания рухнула кирпичная стена, под которой оказались двое мужчин. 52-летний гражданин погиб на месте, а его 36-летний помощник с переломом ноги был госпитализирован в Купянскую районную больницу.

Чтобы вытащить мужчин из-под завалов, работать пришлось пятерым сотрудникам ГСЧС.

Сейчас праавоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее мы рассказывали о том, что стена трехэтажного жилого дома обрушилась на улице Пильчикова, 11 в Харькове. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, ГСЧС и «Жилкомсервиса». Прибыв на место, они выяснили, что рухнула одна из стен подвального помещения первого подъезда трехэтажного жилого дома 1928 года постройки.

Спасателям пришлось эвакуировать восьмерых жильцов. В свою очередь коммунальщики перекрыли подачу газа и отключили электроснабжение.

Мы также рассказывали о том, что из-за сильного ветра в Одессе рухнула стена новостроя. Инцидент произошел на проспекте Академика Глушко. В результате обрушения пострадала 84-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой.

Напомним, стена обрушилась на гостей свадьбы.

Как сообщала Politeka, на харьковчанина обрушилась часть двухэтажного дома.

Также Politeka писала, что группу шахтеров завалило породой во время работы.