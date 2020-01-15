В Харькове посетители одного из торгово-развлекательных центров лицом к лицу столкнулись с живым львом

Инцидент произошел в ТРЦ Sun Mall в Основянском районе города, передает Politeka со ссылкой на соцсети. В торговом зале заведения посетители увидели львенка, который свободно бегал между людьми.

Соответствующее видео опубликовали в группе «ХС Харьков».

В «Sun Mall» на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз “пугать” посетителей выскочил Симба 🦁 Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 13. Januar 2020

На кадрах видно, что животное совершенно не боится человека, дает себя погладить, а затем, устав, уселось возле стены, которую начало облизывать, а также пробует сунуть морду в розетку.

«В Sun Mall на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз «пугать» посетителей выскочил Симба», – подписал видео автор публикации.

«Он такой классный,были там на прошлой неделе», «Ему пить очень хочется вот и сбежал», «Где-то рядом должны быть Зебра, гиппопотам, и жираф», «Пусть бегут животные. Им в зоопарке делать нечего», «Воды дайте а не снимайте», «Зебра сбежала, потом обезьяны, слона во дворах видели ( но он далеко не ушёл)., теперь львёнок.... Даже животные не "доверяют делам" мэра города», – пишут в комментариях.

Позже администратор ТРЦ по имени Артем прокомментировал ситуацию с животным. По его словам, львенок убежал с контактного зоопарка, который находится на третьем этаже ТРЦ. Всего там обитают около 40 животных, среди которых морские свинки, кролики, обезьяны, ну и шестимесячный львенок Симба. Обычно представитель кошачьих находится в клетке, не боится людей, и несколько раз в день его выпускают побегать.

Ранее мы писали о том, что из экопарка Фельдмана сбежала зебра. Животное не могут найти уже несколько месяцев, хотя на ее поиски было задействовано немало людей, начиная от сотрудников парка и заканчивая волонтерами и неравнодушными гражданами.

Напомним, экзотические животные развелись под Харьковом.

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Также Politeka писала, что обезьяна парализовала работу харьковского супермаркета.