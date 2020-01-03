На запрос Нацполиции относительно противоправных действий должностных лиц государственной архитектурно-строительной инспекции медиа группа “Объектив” получила ответ.

ГАСИ ответили, что уголовное производство по факту противоправных действий должностных лиц действительно будет рассмотрен Шевченковским ГУНП в Харьковской области.

"Сообщаем, что в производстве Шевченковского ГУНП в Харьковской области находится уголовное производство по факту противоправных действий должностных лиц Департамента государственной архитектурно – строительной инспекции в Харьковской области. Проведение досудебного расследования поручено следственному Евсюковой А.Е., которая проводит комплекс необходимых следственных (розыскных) действий, направленных на тщательное изучение всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения", - заявили в ведомстве.

В ноябре медиа группа "Объектив" провела собственное расследование после сообщения от одной из общественных организаций. Там призвали обратить внимание на одного из работников инспекции – Сергея Марченко. В прошлом году он работал в Днепропетровской ГАСИ, и за 9 месяцев получил зарплату в размере почти 200 тыс. гривен.

Журналист Павел Велецький решил выяснить подробности относительно уголовного дела.

"Застройщик сдает жилье, и выполняет все нормы, которые только нужны. Придерживается всех этих существующих норм. И уже готов вводить жилье в эксплуатацию. И тут приходит наша ГАСИ, которая тут же указывает на ряд недостатков. Поэтому дом не может быть введен в эксплуатацию. Вот еще причина, вот еще причина. Таких причин набирается много. Что получается, застройщику приходится делать только одну вещь: коррупционные схемы", - заявил он.

В сети интернет есть документы, которые подпадают под статью уголовного кодекса. Еще в 2018 году инспекция согласовала строительство одного из жилых комплексов. Под справкой подписался главный инспектор Харьковской ГАСИ Василий Осадчук. Есть еще один документ, где фамилия того же человека, но сдача в эксплуатацию этого же об’объекта запрещена.

"На первом там моя подпись, а на втором видно, что это не моя подпись. Действительно, не моя подпись, не понятно кто там подписывал", - рассказал Василий Осадчук, главный инспектор строительного надзора Харьковской ГАСИ.

В ответ на информационный запрос сообщили: досудебное расследование уголовного производства продолжается. Состояние проведения расследования взят на контроль руководства Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, ГАСИ не позволила изуродовать склон на Печерске.

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