Харьковчане жалуются на острую нехватку врачей и младшего медицинского персонала в больницах города

Поэтому тем, кто попадает в такое учреждение даже по «скорой», иногда приходится немало времени ждать помощи.

О подобной ситуации рассказал в группе «Типичный Харьковъ» пользователь под ником Са Ша.

«19 декабря, Харьков, 4-я неотложка. Человек со «скорой» с инфарктом 40 мин просидел в приемной. На возмущение медсестра ответила, привожу дословно: А шо делать? У нас текучка. Все в Польшу и Германию бегут. Если у Вас есть знакомые медики, желающие за 2200 грн в неотложке работать, приглашайте», – рассказывает топикстартер.

Он также добавил, что подавляющее большинство врачей и медсестер в кардиологическом отделении – молодые специалисты. По мнению автора, после того, как они немного наберутся опыта в больнице, тоже будут искать возможность уехать с Украины в другую страну.

4я неотложка. Один в моче весь день валяется на полу, другой в памперсе привязанный к кровати лежит в коридоре 😨 Gepostet von Харьков LIVE am Donnerstag, 9. Mai 2019

В комментариях мнения пользователей на ситуацию разделились. Одни обвиняют врачей в бездушии и желании заработать на пациентах, другие же защищают людей в белых халатах и отмечают, что в этой больнице работают отличные специалисты.

«Я в шоке: как так? 4 неотложка считается одной из лучших и больших больниц города Харькова, туда везут всех! И 40 минут отсидеть с инфарктом – это уже отняли у человека полжизни... А еще за 4 неотложку пишут, что больница трупов, что люди умирают, не дождавшись очереди. На моих глазах умерло так 3 человека в 2018 году, пока я сидела в очереди....», «Три раза попадала в 4ку по скорой, и ни разу такого не было. Всегда быстро приезжали, профессионально и оперативно оказывали помощь. Отношение замечательное к пациентам. Спасибо докторам», «Призвание - призванием, а врачи - люди, они и их дети кушать хотят. С минималки не наешься. Скоро вообще медиков не будет, молодёжь за копейки не пойдёт спасать неблагодарных людей», – пишут под публикацией.

Напомним, в сети показали условия в российской больнице.

Как сообщала Politeka, в сети показали, где лечат онкобольных в Харькове.