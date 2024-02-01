До категорій, які мають право на підтримку, входять сім'ї, які постраждали від ракетних обстрілів у січні 2024 року, а також багатодітні родини та родини переселенців з дітьми, які проживають в Харкові.

Про це повідомляє Politeka із посиланням на координаторку благодійного Хабу "Протон. Харків". Гуманітарну допомогу можуть отримати всі зацікавлені сім'ї, що відповідають вказаним критеріям.

Щоб скористатися можливістю отримання гуманітарної допомоги, потрібно звернутися до ХАБ Протон за адресою: місто Харків, вулиця Воєнна, будинок 20. Режим роботи організації - понеділок, середа та п'ятниця, з 12:00 до 15:00 години.

Особа, яка звертається за допомогою, повинна мати при собі паспорт або ID-картку, свідоцтво про народження дітей та довідку про переселення (якщо така є).

Благодійники готові надати допомогу у вигляді дитячого харчування, підгузків, сумішей для приготування печива та інших необхідних речей.

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