Найгарячішою точкою в Харківській області залишається місто Ізюм, але ЗСУ тримають свої позиції і оборону.

За добу російські військові 27 разів обстрілювали Харків і прилеглі селища. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Протягом доби противник здійснив 54 обстріли, задіявши ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, танки та міномети. Під ворожим вогнем знову опинилися мікрорайони Салтівка, П'ятихатки, Олексіївка, Холодна Гора, а також міста Дергачі, Барвінкове та Чугуїв у Харківській області.

Синьогубов зазначив, що найгарячішою точкою в Харківській області залишається місто Ізюм, але ЗСУ тримають свої позиції і оборону.

У мережі також показали воронку, яка залишилася від прилетівшого ворожого снаряда.

Нагадаємо, окупанти не зможуть захопити Харків, що чекає на місто.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не проводять евакуацію мирних громадян.

Також Politeka писала, що "Харківщина готова до будь-яких сценаріїв": Синєгубов розповів про обстріли і ситуацію в регіоні.